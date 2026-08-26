கிரிக்கெட்

ஐசிசி தரவரிசை: ரிஷப் பண்ட் முன்னேற்றம்

இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் இந்தியா வெற்றி பெற்றபோது, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அதிரடியாக அரைசதம் அடித்தார்.
ஐசிசி தரவரிசை: ரிஷப் பண்ட் முன்னேற்றம்
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துபாய்,

இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ரிஷப் பண்ட் , சமீபத்திய ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டிங் தரவரிசையில் 6 இடங்கள் முன்னேறி 7-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் இந்தியா வெற்றி பெற்றபோது, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அதிரடியாக அரைசதம் அடித்தார். மேலும் 2வது டெஸ்டிலும் அரைசதம் அடித்தது தரவரிசை முன்னேற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. இதன் மூலம் ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் டெஸ்ட் பேட்டர்களின் டாப்-10 பட்டியலுக்குள் திரும்பியுள்ளார். ரிஷப் பண்ட்டுடன் இந்திய கேப்டன் கில்லும் 7வது இடத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

தற்போதைய தரவரிசையில் இங்கிலாந்தின் ஹாரி புரூக் முதலிடத்திலும், ஜோ ரூட் 2-வது இடத்திலும் உள்ளனர். ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் முறையே 3 மற்றும் 4-வது இடங்களில் உள்ளனர். இந்திய வீரர்களில் பந்தின் இந்த முன்னேற்றம் குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைந்துள்ளது. மேலும், கே.எல். ராகுல் 5 இடங்கள் முன்னேறி 30-வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளார்.

ஐசிசி
Rishabh Pant
ரிஷப் பண்ட்
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Daily Thanthi
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