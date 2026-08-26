ஐசிசி தரவரிசை: பும்ராவை பின்னுக்கு தள்ளி ஸ்டார்க் முதலிடம்

சென்னை,
ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க், ஐசிசி டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 2-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஸ்டார்க் அபாரமாக பந்துவீசி மொத்தம் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றிய அவர், ஆஸ்திரேலியாவின் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 51 ரன்கள் வெற்றியில் முக்கிய பங்காற்றினார்.
இந்த சிறப்பான செயல்பாட்டின் மூலம் 872 ரேட்டிங் புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். பும்ரா 862 புள்ளிகளுடன் 2-வது இடத்திலும், நியூசிலாந்தின் மாட் ஹென்றி 861 புள்ளிகளுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளனர். 36 வயதான ஸ்டார்க், தனது 15 ஆண்டுகால டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் முதல்முறையாக நம்பர் 1 இடத்தை பிடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.