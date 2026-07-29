கிரிக்கெட்

ஐசிசி தரவரிசை: 230 இடங்கள் முன்னேறி....48வது இடத்தை பிடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி

ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அவர் வெளிப்படுத்திய அதிரடியான ஆட்டம் இந்த அபார முன்னேற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.
ஐசிசி தரவரிசை: 230 இடங்கள் முன்னேறி....48வது இடத்தை பிடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி
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மும்பை,

இந்தியாவின் இளம் கிரிக்கெட் நட்சத்திரமான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய டி20 சர்வதேச பேட்டிங் தரவரிசையில் ஒரே புதுப்பிப்பில் 230 இடங்கள் முன்னேறி 48வது இடத்தை பிடித்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அவர் வெளிப்படுத்திய அதிரடியான ஆட்டம் இந்த அபார முன்னேற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.

வெறும் 15 வயதிலேயே இந்திய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் களமிறங்கிய சூர்யவன்ஷி, தனது முதல் டி20 அரைசதத்தை வெறும் 19 பந்துகளில் பதிவு செய்து புதிய சாதனையை படைத்தார். அதன்பின் தொடரின் கடைசி போட்டியிலும் 81 ரன்கள் குவித்து இந்தியா 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரை முழுமையாக கைப்பற்ற முக்கிய பங்காற்றினார்.

இதனுடன், டி20 பேட்டிங் தரவரிசையில் இந்திய வீரர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர். இஷான் கிஷன் முதலிடத்திலும், அபிஷேக் ஷர்மா இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.

ஐசிசி தரவரிசை
Vaibhav Suryavanshi
சூர்யவன்ஷி
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