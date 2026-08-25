இலங்கை வீரருக்கு ஐசிசி கண்டனம்

கொழும்பு,
கொழும்பில் இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற இரண்டாவது ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின்போது நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவத்திற்காக, இலங்கை வீரர் பிரபாத் ஜெயசூர்யாவை ஐசிசி கண்டித்துள்ளது.
வீரர்கள் மற்றும் வீரர்களுக்கான ஆதரவுக் குழுவினருக்கான ஐசிசி நடத்தை விதிகளின் 'நிலை 1' மீறலில் ஈடுபட்டதாகக் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் கண்டித்துள்ளது.
இந்தக் குற்றம் நடத்தை விதிகளின் பிரிவு 2.2-ன் கீழ் வருகிறது; சர்வதேசப் போட்டியின் போது கிரிக்கெட் உபகரணங்கள், ஆடைகள், மைதான உபகரணங்கள் அல்லது சாதனங்களை முறையற்ற வகையில் பயன்படுத்துவது அல்லது தவறாகக் கையாள்வது ஆகியவை இப்பிரிவின் கீழ் அடங்கும்.
இந்தியாவின் மானவ் சுதார் வீசிய கடைசிப் பந்தில் ஆட்டமிழந்ததைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் முடிவில் ஜெயசூர்யாவின் விரக்தி வெளிப்பட்டது. பெவிலியனை நோக்கித் திரும்பிக்கொண்டிருந்தபோது, அவர் இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் தனது மட்டையால் எல்லைக் கோட்டுப் பலகைகளை அடித்தார் இதனால் அவர் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளார்.