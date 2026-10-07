டி20 தரவரிசை: டாப் 10-ல் 4 இந்தியர்கள்!

புதுடெல்லி,
ஐசிசி டி20 பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையில் இந்திய வீரர்கள் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர். சமீபத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்டதன் மூலம் இந்திய வீரர்கள் தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.
டி20 பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையில் இஷான் கிஷன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா தொடர்ந்து முதல் இரண்டு இடங்களை தக்கவைத்துள்ளனர்.
இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான போட்டியில் 102 ரன்கள் விளாசியதன் மூலம் தரவரிசையில் 18 இடங்கள் முன்னேறி 7-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
மற்றொரு இந்திய வீரரான திலக் வர்மா 10-வது இடத்தில் நீடிக்கிறார்.
இதன் மூலம் ஐசிசி டி20 பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையின் முதல் 10 இடங்களில் 4 இந்திய வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்தியாவின் இளம் வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி தரவரிசையில் 8 இடங்கள் முன்னேறி 46-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான தொடரில் இந்திய வீரர்களின் சிறப்பான செயல்பாடு, டி20 பேட்டிங் தரவரிசையிலும் பிரதிபலித்துள்ளது.