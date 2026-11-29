அபுதாபி,
சர்வதேச லீக் டி20 (ILT20) தொடரில் டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வந்த பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நசீம் ஷா, இடது முழங்காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
ஷார்ஜா வாரியர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது நசீமுக்கு இந்த காயம் ஏற்பட்டது. பால் வால்டரை யார்க்கர் பந்தில் ஆட்டமிழக்க செய்த பிறகு, கீழே விழுந்து இடது முழங்காலில் காயமடைந்தார்.
இதையடுத்து உடனடியாக மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். அவர் இப்போட்டியில், 2.5 ஓவர்களில் 31 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், நசீம் ஷா தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளதாக டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணி நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
தொடக்கத்தில் விளையாடிய மூன்று போட்டிகளில் ஒரே ஒரு வெற்றியை மட்டுமே பெற்றிருந்த டெசர்ட் வைப்பர்ஸ் அணிக்கு, நசீமின் விலகல் கூடுதல் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது.
2019-ம் ஆண்டு தனது 16-வது வயதில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான நசீம் ஷா, பாகிஸ்தான் அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக வளர்ந்துள்ளார். 2020-ம் ஆண்டு வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஹாட்ரிக் விக்கெட் வீழ்த்தி, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஹாட்ரிக் எடுத்த இளம் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.
பாகிஸ்தான் அணிக்காக மூன்று வடிவிலான சர்வதேசப் போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ள அவர், பல்வேறு பிரான்சைஸ் டி20 தொடர்களிலும் பங்கேற்றுள்ளார்.