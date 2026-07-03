24 ஆண்டுகளாக தொடரும் வினோதம் - டர்ஹாம் மைதானமும், இந்திய அணியின் விசித்திர சாதனையும்

சென்னை,
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டம் மழையால் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்திய அணியை பற்றிய ஒரு அரிய புள்ளிவிவரம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி தற்போது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 20 ஓவர்களில் 189 ரன்கள் குவித்து வலுவான இலக்கை நிர்ணயித்தது.
ஆனால், இங்கிலாந்து அணி தனது இன்னிங்ஸை தொடங்கும் முன்பே பலத்த மழை பெய்ததால், ஒரு பந்துகூட வீசப்படாமல் போட்டி கைவிடப்பட்டது.
இந்திய அணிக்கு இந்த மைதானத்தில் இப்படி நடப்பது இது முதல் முறையல்ல. கடந்த 24 ஆண்டுகளில் செஸ்டர்-லீ-ஸ்ட்ரீட் மைதானத்தில் இந்தியா விளையாடிய ஒரு போட்டி கூட முழுமையாக நிறைவடைந்ததில்லை என்பது ஆச்சரியமான விஷயமாகும்.
2002 முதல் 2026 வரை இந்திய அணி இந்த மைதானத்தில் மொத்தம் 3 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளது. ஆனால், மூன்று போட்டிகளும் மழையால் பாதிக்கப்பட்டு கைவிடப்பட்டன.
மூன்று முறையும் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து பெரிய ஸ்கோர்களை பதிவு செய்தது. ஆனால், இங்கிலாந்து அணி இலக்கை நோக்கி பேட்டிங் செய்ய தொடங்கிய சில ஓவர்களிலேயே மழை குறுக்கிட்டு ஆட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
2002 (ஒருநாள் போட்டி):
இந்தியா: 285/4
இங்கிலாந்து: 12.3 ஓவர்களில் 53/1
பலத்த மழையால் போட்டி ரத்து.
2011 (ஒருநாள் போட்டி):
இந்தியா: 274/7
இங்கிலாந்து: 7.2 ஓவர்களில் 27/2
மழையால் ஆட்டம் கைவிடப்பட்டது.
2026 (முதல் டி20):
இந்தியா: 189 ரன்கள்
இங்கிலாந்து இன்னிங்ஸ் தொடங்குவதற்கு முன்பே மழை.
போட்டி ரத்து.
ஒரே மைதானத்தில், ஒரே அணிக்கு தொடர்ந்து மூன்று சர்வதேச போட்டிகளில் மழை காரணமாக முடிவு கிடைக்காமல் போனது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகவும் அரிதான நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.