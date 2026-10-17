நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர்: இந்திய அணிக்கு ஏன் 2 கேப்டன்கள்? - பின்னணி இதோ

புதுடெல்லி,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணிக்கு 2 கேப்டன்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி 5 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. இந்தத் தொடர்களுக்கான இந்திய அணிகளை பிசிசிஐ நேற்று அறிவித்தது. இதில் ஒருநாள் தொடரின் முதல் 3 போட்டிகளுக்கு சுப்மன் கில்லும், கடைசி 2 போட்டிகளுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஒரே தொடரில் இரண்டு கேப்டன்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதற்குப் பின்னால் டெஸ்ட் தொடர் முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.
சுப்மன் கில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலும் இந்திய அணியின் கேப்டனாகச் செயல்பட உள்ளார். எனவே, ஒருநாள் தொடரின் முதல் 3 போட்டிகள் முடிந்ததும் அவர் டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான பயிற்சியில் கவனம் செலுத்தும் வகையில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, ஒருநாள் தொடரின் கடைசி 2 போட்டிகளுக்கான கேப்டன் பொறுப்பு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முதல் 3 போட்டிகளுக்கான அணியில் இடம்பெற்றுள்ள சில வீரர்களுக்கு பதிலாக, கடைசி 2 போட்டிகளுக்கான அணியில் புதிய வீரர்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து ஒருநாள் போட்டி அட்டவணை
நவம்பர் 4 – முதல் ஒருநாள் போட்டி – ஆக்லாந்து
நவம்பர் 7 – 2-வது ஒருநாள் போட்டி – வெலிங்டன்
நவம்பர் 10 – 3-வது ஒருநாள் போட்டி – ஹாமில்டன்
நவம்பர் 13 – 4-வது ஒருநாள் போட்டி – மவுண்ட் மாங்கனுய்
நவம்பர் 15 – 5-வது ஒருநாள் போட்டி – மவுண்ட் மாங்கனுய்
ஒருநாள் தொடரைத் தொடர்ந்து 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நடைபெறுகிறது.
நவம்பர் 19 – முதல் டெஸ்ட் – வெலிங்டன்
நவம்பர் 27 – 2-வது டெஸ்ட் – கிறைஸ்ட்சர்ச்
இந்த டெஸ்ட் தொடர் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் 2025–2027 போட்டிச் சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். இதனால் டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்பாக வீரர்கள் தயாராகும் வகையில் ஒருநாள் அணியில் கேப்டன்சி மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.