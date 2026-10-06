வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டி20: அபிஷேக் சர்மாவுக்கு காத்திருக்கும் 3 முக்கிய மைல்கற்கள்

லக்னோ,
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டி20யில் அபிஷேக் சர்மா 3 முக்கிய மைல்கற்களை கடக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் இன்று லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது.
இந்தப் போட்டியில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வீரர்களில் ஒருவராக இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா உள்ளார். 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக அதிரடி அரைசதம் விளாசி இந்திய அணியின் வெற்றியில் முக்கிய பங்கு வகித்த அவர், தற்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரிலும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் முனைப்பில் உள்ளார்.
அபிஷேக் சர்மா இதுவரை 61 டி20 சர்வதேச இன்னிங்ஸ்களில் 1,926 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
முதல் டி20 போட்டியில் அவர் மேலும் 74 ரன்கள் எடுத்தால், டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 2,000 ரன்களை கடந்த 6-வது இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை படைப்பார்.
இந்த பட்டியலில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் கே.எல். ராகுல் ஆகியோர் ஏற்கனவே இடம்பெற்றுள்ளனர்.
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இதுவரை அபிஷேக் சர்மா 185 பவுண்டரிகள் அடித்துள்ளார்.
லக்னோ போட்டியில் மேலும் 7 பவுண்டரிகள் அடித்தால், தலா 191 பவுண்டரிகள் விளாசியுள்ள கே.எல். ராகுல் மற்றும் ஷிகர் தவானை முந்தி, இந்திய அணிக்காக அதிக பவுண்டரிகள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முன்னேறுவார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் மேலும் 31 ரன்கள் எடுத்தால், இந்திய மண்ணில் 1,000 டி20 சர்வதேச ரன்களை கடந்த 7-வது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அபிஷேக் சர்மா பெறுவார்.
இந்த சாதனையை விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா, இஷான் கிஷன் மற்றும் கே.எல். ராகுல் ஆகியோர் ஏற்கனவே படைத்துள்ளனர்.
லக்னோவில் நடைபெறும் முதல் டி20 போட்டி அபிஷேக் சர்மாவுக்கு சாதாரண ஆட்டமாக இல்லாமல், ஒரே இன்னிங்ஸில் மூன்று முக்கிய மைல்கற்களை எட்டும் பொன்னான வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.