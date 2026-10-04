10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு... இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் படைக்கப்பட்ட புதிய உலக சாதனை

புதுடெல்லி,
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் வரலாற்றில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
இந்தத் தொடரின் 3 போட்டிகளிலும் இரு அணிகளின் பேட்டர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். ஒவ்வொரு போட்டியிலும் இரு அணிகளும் 300 ரன்களைக் கடந்தன.
குறிப்பாக 2-வது ஒருநாள் போட்டியில் இரு அணிகளும் இணைந்து 800 ரன்களுக்கும் மேல் குவித்தன. அந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி மிகப்பெரிய இலக்கை வெற்றிகரமாக துரத்தி, தனது ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 2-வது சிறந்த ரன் சேஸிங்கை பதிவு செய்தது.
இந்தத் தொடரின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமாக இரு அணிகளின் வீரர்கள் மொத்தம் 10 சதங்களை விளாசியுள்ளனர்.
இந்திய அணியில்:
சுப்மன் கில் - 2 சதங்கள்
ரோஹித் சர்மா - 1 சதம்
விராட் கோலி - 1 சதம்
கே.எல். ராகுல் - 1 சதம்
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில்:
ஷாய் ஹோப் - 2 சதங்கள்
ஜான் கேம்ப்பெல் - 1 சதம்
அமீர் ஜாங்கோ - 1 சதம்
ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் - 1 சதம்
இவ்வாறு 3 போட்டிகளில் மொத்தம் 10 சதங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற இருதரப்பு ஒருநாள் தொடர்களில், ஒரு தொடரில் 10 சதங்கள் பதிவு செய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதன் மூலம் இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒருநாள் தொடர் வரலாற்றுப் பக்கங்களில் இடம்பிடித்துள்ளது.
இருதரப்பு ஒருநாள் தொடரில் அதிக சதங்கள் அடிக்கப்பட்ட தொடர்களின் பட்டியலில் 2016-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா தொடர் முதலிடத்தில் உள்ளது. 5 போட்டிகள் கொண்ட அந்தத் தொடரில் மொத்தம் 11 சதங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
தற்போது இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் 10 சதங்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தப் பட்டியலில் 2-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.