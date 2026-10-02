கடைசி ஒருநாள் போட்டி - இந்திய அணியில் முக்கிய மாற்றம்... பெஞ்சில் இருந்த வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!

முல்லான்பூர்,
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற உள்ளது. முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் ஏற்கனவே கைப்பற்றியுள்ளது.
தொடரை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ள நிலையில், கடைசி போட்டியில் அணியில் சில முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்து, இதுவரை வாய்ப்பு கிடைக்காத வீரர்களுக்கு களம் இறங்கும் வாய்ப்பை வழங்க அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தொடரை கைப்பற்றியிருந்தாலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை 3-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்ற இந்திய அணி முயற்சிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், அடுத்தடுத்த தொடர்களைக் கருத்தில் கொண்டு பெஞ்சில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என்றும் தெரிகிறது.
முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் விளையாடாத முகமது சிராஜ், இறுதிப் போட்டியில் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இலங்கைத் தொடருக்குப் பிறகு தனது சிறந்த பந்துவீச்சு பார்மை மீட்டெடுக்க சிராஜ் முயற்சி செய்து வரும் நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இந்தப் போட்டி அவருக்கு முக்கியமானதாக அமையலாம்.
கடந்த போட்டியில் இடது தொடை தசைப்பிடிப்பு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா, இறுதிப் போட்டியில் விளையாடமாட்டார் எனத் தெரிகிறது. அவருக்குப் பதிலாக அன்ஷுல் கம்போஜ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த போட்டி முல்லான்பூரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த மைதானத்தில் ஆண்கள் சர்வதேச ஒருநாள் போட்டி நடைபெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.