இந்தியா ஏ – நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடர்: ரிஷப் பண்ட் விலகல்

புதுடெல்லி,
துருவ் ஜூரெல் தலைமையிலான இந்தியா ஏ கிரிக்கெட் அணி, நியூசிலாந்தில் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கத் தயாராகி வருகிறது. இந்தத் தொடரில் இந்தியாவின் இளம் வீரர்கள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் இணைந்து விளையாட உள்ளனர். வெளிநாட்டு மண்ணில், குறிப்பாக நியூசிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான சூழலில், இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பதை மதிப்பிட இந்தத் தொடர் உதவும். அதேபோல், இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் அங்குள்ள ஆடுகளங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப தங்களது பந்துவீச்சுத் திறனை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும் இது நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்.
இந்தத் தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணிக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. முதலில் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த இந்திய விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பந்த், காயம் காரணமாக முதல் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
இரானி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின்போது காயம் ஏற்பட்டது. அந்தக் காயத்திலிருந்து அவர் இன்னும் முழுமையாகக் குணமடையாததால், மருத்துவக் குழுவின் ஆலோசனைப்படி ஓய்வெடுத்து சிகிச்சை பெற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் முக்கியமான வீரராகத் திகழும் அவர் , தனது அதிரடியான பேட்டிங் மற்றும் அழுத்தமான சூழ்நிலைகளில் சிறப்பாக விளையாடும் திறனுக்காக அறியப்படுகிறார். எனவே, அவர் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடாதது இந்தியா ஏ அணிக்கு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமாக இருக்கும்.
இளம் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான குமார் குஷாக்ரா அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.