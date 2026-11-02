2-வது டெஸ்ட்: 78 ரன்கள் முன்னிலையில் நியூசிலாந்து ஏ... 3-ம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்தியா ஏ 32/0

கிரைஸ்ட்சர்ச்,
நியூசிலாந்து ஏ அணிக்கு எதிரான 2-வது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியின் 3-ஆம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், இந்தியா ஏ அணி தனது 2-வது இன்னிங்ஸில் விக்கெட் இழப்பின்றி 32 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்தியா ஏ – நியூசிலாந்து ஏ அணிகள் மோதும் 2-வது அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி கிரைஸ்ட்சர்ச் நகரில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா ஏ அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 346 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நியூசிலாந்து ஏ அணி, 3-ஆம் நாள் ஆட்டத்தில் 424 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதன் மூலம் அந்த அணி 78 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
நியூசிலாந்து ஏ அணியின் சார்பில் மேத்யூ பாயல் 152 பந்துகளில் 110 ரன்கள் குவித்து சதம் அடித்தார். டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் 93 ரன்கள் எடுத்து சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
மேலும், மிட்செல் ஹே 31 ரன்களும், கிறிஸ்டியன் கிளார்க் 41 ரன்களும், ப்ரேசர் ஷீட் 40 ரன்களும் எடுத்தனர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து ஏ அணி 400 ரன்களைக் கடந்தது.
இந்தியா ஏ அணியில் முகேஷ் குமார் 87 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். முகமது சிராஜ் 118 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு விக்கெட் எடுத்தார்.
இதையடுத்து 78 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் 2-வது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்தியா ஏ அணிக்கு தொடக்க வீரர்களான யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சாய் சுதர்சன் ஆகியோர் நல்ல தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
3-ஆம் நாள் ஆட்டம் முடிவில் இந்தியா ஏ அணி 11 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 32 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 20 ரன்களுடனும், சாய் சுதர்சன் 11 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இதனால் இந்தியா ஏ அணி இன்னும் 46 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.
நாளை நடைபெறும் கடைசி நாள் ஆட்டத்தில் இந்தியா ஏ அணி முன்னிலை பெற்று, நியூசிலாந்து ஏ அணிக்கு சவாலான இலக்கை நிர்ணயிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.