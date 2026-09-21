புதுச்சேரியில் இந்தியா ஏ - ஆஸ்திரேலியா ஏ கிரிக்கெட் தொடர்!

புதுச்சேரி,
புதுச்சேரியில் முதல்முறையாக இந்தியா ஏ - ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகள் பங்கேற்கும் சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற உள்ளது.
புதுச்சேரி துத்திப்பட்டு பகுதியில் உள்ள சி.ஏ.பி. மைதானத்தில் இந்தியா ஏ - ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிகள் இடையே 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நடைபெறுகிறது.
முதல் டெஸ்ட்: செப். 22 முதல் 25 வரை
2-வது டெஸ்ட்: செப். 29 முதல் அக். 2 வரை
டெஸ்ட் தொடரைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளும் 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளன.
முதல் ஒருநாள்: அக். 6
2-வது ஒருநாள்: அக். 9
3-வது ஒருநாள்: அக். 11
புதுச்சேரியில் முதல்முறையாக நடைபெற உள்ள இந்த சர்வதேச கிரிக்கெட் தொடரை நேரில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்தியா ஏ 4 நாள் டெஸ்ட் அணி:
அமன் மொகடே, ஆயுஷ் பாண்டே, தேவ்தத் படிக்கல் , சாய் சுதர்சன் , யாஷ் ரத்தோட், ஷேக் ரஷீத், குமார் குஷாக்ரா , ஷம்ஸ் முலானி, தனுஷ் கோட்டியன், துஷார் தேஷ்பாண்டே, அன்ஷுல் கம்போஜ், பிரபுல் ஹின்ச், நாராயன் ஜெகதீசன், நாச்சிகேத் பூடே, வி. வைஷாக்*
பிரியான்ஷ் ஆர்யா, சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல் , ருதுராஜ் கெய்க்வாட் , ரஜத் படிதார், குமார் குஷாக்ரா , நிஷாந்த் சிந்து, விப்ராஜ் நிகாம், அர்ஷின் குல்கர்னி, அர்ஷத் கான், நமன் திர், ஹர்திக் பாண்டியா*, குர்ஜப்னீத் சிங், யாஷ் தாக்கூர்