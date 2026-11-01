ஒரே ஆண்டில் 400 சிக்ஸர்கள்... டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய உலக சாதனை படைத்த இந்தியா

ஹாமில்டன்,
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில், ஒரே காலண்டர் ஆண்டில் 400 சிக்ஸர்களை விளாசிய முதல் அணி என்ற வரலாற்று சாதனையை இந்திய கிரிக்கெட் அணி படைத்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. முதல் 3 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. 4-வது போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 5-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ஹாமில்டனில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 191 ரன்கள் எடுத்தது. இஷான் கிஷன் 61 ரன்களும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 50 ரன்களும் விளாசினர்.
இதையடுத்து 192 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி, 18 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 195 ரன்கள் எடுத்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 11 சிக்ஸர்களை விளாசியது. இதன் மூலம் 2026-ம் ஆண்டில் இந்திய அணி அடித்த சர்வதேச டி20 சிக்ஸர்களின் எண்ணிக்கை 400 ஆக உயர்ந்தது.
இதுவரை எந்த அணியும் ஒரே காலண்டர் ஆண்டில் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 400 சிக்ஸர்களை அடித்ததில்லை. இந்த சாதனையைப் படைத்த முதல் அணியாக இந்தியா வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளது.
நடப்பு ஆண்டில் 40 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள இந்திய அணி 400 சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் ஆஸ்திரியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் தலா 224 சிக்ஸர்களுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
மேலும், இந்திய அணி அடித்துள்ள 400 சிக்ஸர்களில் 142 சிக்ஸர்கள் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக அடிக்கப்பட்டவை. இதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட அணிக்கு எதிராக ஒரே ஆண்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த அணி என்ற சாதனையையும் இந்தியா படைத்துள்ளது.
நடப்பு ஆண்டில் அதிக சிக்சர் அடித்த வீரராக இந்திய அணியின் அபிஷேக் சர்மா 86 சிக்ஸர்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். இஷான் கிஷன் 60 சிக்ஸர்களுடன் 2-வது இடத்திலும், சஞ்சு சாம்சன் 50 சிக்ஸர்களுடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
இவ்வாறு இந்திய அணி ஒரே ஆண்டில் 400 சிக்ஸர்கள் அடித்து சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாற்றுச் சாதனையை படைத்துள்ளது.