இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்தின் வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்சில் 368 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதையடுத்து முதல் இன்னிங்சைத் தொடங்கிய இந்திய அணி, தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. தொடக்க வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்களும், தேவ்தத் படிக்கல் 80 ரன்களும் எடுத்தனர். கே.எல்.ராகுல் அபாரமாக விளையாடி 136 ரன்கள் குவித்தார். கேப்டன் சுப்மன் கில் 98 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சதத்தைத் தவறவிட்டார்
தொடர்ந்து களமிறங்கிய விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் அதிரடியாக விளையாடி 153 பந்துகளில் 128 ரன்கள் விளாசினார். இதில் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்சர்கள் அடங்கும். இதன்மூலம் நியூசிலாந்து மண்ணில் டெஸ்ட் சதம் அடித்த முதல் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார். அவருக்குத் துணையாக விளையாடிய துருவ் ஜுரெல் 78 ரன்கள் எடுத்தார். வாஷிங்டன் சுந்தர் 29 ரன்களும், அகாஷ் தீப் 12 ரன்களும் சேர்த்தனர்.
இதனால் இந்திய அணி 166 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 720 ரன்கள் குவித்த நிலையில் முதல் இன்னிங்சை டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி 352 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது. நியூசிலாந்து மண்ணில் டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஒரு அணி எடுத்த அதிகபட்ச ஸ்கோராக இந்தியாவின் 720 ரன்கள் அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன்பு 2019ஆம் ஆண்டு ஹாமில்டனில் வங்காளதேசத்துக்கு எதிராக நியூசிலாந்து அணி 715 ரன்கள் எடுத்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது
மேலும், வெளிநாட்டு மண்ணில் இந்திய அணி எடுத்த அதிகபட்ச டெஸ்ட் ஸ்கோர் என்ற சாதனையையும் இந்த இன்னிங்ஸ் படைத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு 2010ஆம் ஆண்டு இலங்கைக்கு எதிராக கொழும்பில் இந்தியா 707 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. தற்போது அந்தச் சாதனையை முறியடித்துள்ளது. டெஸ்ட் வரலாற்றில் இந்திய அணி இதைவிட அதிகமாக எடுத்த ஒரே ஸ்கோர் 2016ஆம் ஆண்டு சென்னையில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக எடுத்த 759/7 ஆகும்
இதையடுத்து 352 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் நியூசிலாந்து அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்சைத் தொடங்கியது.