வெலிங்டனில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் 3-வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 486 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரான 368 ரன்களை விட இந்தியா 118 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. தொடக்கத்தில் இருந்தே இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் நிதானமாகவும் சிறப்பாகவும் விளையாடி நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தனர்.
தொடக்க ஆட்டக்காரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அவருடன் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய கே.எல்.ராகுல், டெவால்ட் படிக்கல் ஜோடி இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 165 ரன்கள் சேர்த்தது. படிக்கல் 80 ரன்களில் கைல் ஜேமிசன் பந்துவீச்சில் போல்டானார். தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய கே.எல்.ராகுல் 290 பந்துகளில் 136 ரன்கள் (9 பவுண்டரி, 2 சிக்சர்) குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.
இது அவரது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 13-வது சதமாகும். மறுமுனையில் கேப்டன் சுப்மன் கில் அதிரடியாக விளையாடி 98 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஜேக்கப் டஃபி பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்து சதத்தை தவறவிட்டார். பின்னர் ரிஷப் பண்ட் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 62 பந்துகளில் 55 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார். அவருடன் அன்ஷுல் கம்போஜ் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் களத்தில் உள்ளார். இந்திய அணி 118 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளதால், 4-வது நாளில் மேலும் ரன்களைக் குவித்து நியூசிலாந்து அணிக்கு கடினமான இலக்கை நிர்ணயிக்க முயற்சிக்கும்.