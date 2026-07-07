இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டி 20 போட்டி: இந்திய அணி திணறல்

இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான 3-வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. இதன்படி இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் இங்கிலாந்து அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 201 ரன்கள் எடுத்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக துவக்க வீரர்கள் சால்ட் 44 பந்துகளில் 70 ரன்கள் குவித்தார்.
இதையடுத்து, 202 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்திய அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 5 ஓவர்கள் நிலவரப்படி 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 52 ரன்கள் எடுத்து திணறி வருகிறது. அக்சர் படேலும் திலக் வர்மாவும் களத்தில் உள்ளனர்.
இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடுகிறது. இதில் முதல் ஆட்டம் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.