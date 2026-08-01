இலங்கை அணிக்கு எதிராக பயிற்சி ஆட்டத்தில் விளையாடும் இந்தியா

மும்பை,
இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்பாக, சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி ஆகஸ்ட் 7 முதல் 9 வரை கொழும்பில் 3- நாள் பயிற்சி ஆட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளது. இந்தப் போட்டி, கொழும்பில் உள்ள நொண்டெஸ்கிரிப்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த பயிற்சி ஆட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், இலங்கை ஆடுகளம் மற்றும் காலநிலைக்கு வீரர்களை பழக்கப்படுத்துவதுடன், முதல் டெஸ்டுக்கான சிறந்த அணியை தேர்வு செய்வதாகும். பேட்டிங் வரிசை, பந்துவீச்சு கூட்டணி மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர்களின் பங்களிப்பை மதிப்பீடு செய்யும் வாய்ப்பாக இந்தப் போட்டி பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய அணி ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி இலங்கை செல்ல உள்ளது. அதன் பின்னர் 3- நாள் பயிற்சி ஆட்டத்தில் விளையாடும்.