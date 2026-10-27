2.2 ஓவரில் 50, 5 ஓவரில் 100... டி20 கிரிக்கெட்டில் புதிய வரலாறு படைத்த இந்தியா

வெலிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளது. தொடக்க வீரர்களான அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆகியோரின் அதிரடியால், டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் அதிவேகமாக 100 ரன்களை எட்டிய அணி என்ற சாதனையை இந்தியா படைத்தது. மேலும், பவர்பிளேயில் அதிக ரன்கள் எடுத்த அணி என்ற சாதனையையும் பதிவு செய்தது.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 198 ரன்கள் எடுத்தது. டேரில் மிட்செல் ஆட்டமிழக்காமல் 89 ரன்களும், பின் ஆலன் 40 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இதையடுத்து 199 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மாவும், வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்தனர்.
இந்திய அணி வெறும் 2.2 ஓவர்களில் 50 ரன்களை எட்டியது. இதன் மூலம் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் அதிவேகமாக 50 ரன்களை எட்டிய அணிகள் பட்டியலில் ஏற்கெனவே இருந்த உலக சாதனையை இந்தியா சமன் செய்தது.
தொடர்ந்து 5 ஓவர்களில் 100 ரன்களை எட்டியது. இதற்கு முன்பு ருமேனியா அணி 5.2 ஓவர்களில் 100 ரன்களை எட்டியதே சாதனையாக இருந்தது. அந்த சாதனையை தற்போது இந்தியா முறியடித்துள்ளது.
முதல் 6 ஓவர்களில் இந்திய அணி விக்கெட் இழப்பின்றி 118 ரன்களை குவித்தது. இதன் மூலம் ஆண்கள் டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் பவர்பிளேயில் அதிக ரன்கள் எடுத்த அணி என்ற புதிய சாதனையை இந்தியா படைத்தது.
இப்போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா வெறும் 15 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார். தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய அவர், 35 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தினார். இறுதியில் 38 பந்துகளில் 113 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டானார்.
மறுபுறம், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 19 பந்துகளில் 45 ரன்கள் விளாசினார். இருவரும் இணைந்து இந்திய அணிக்கு அதிரடியான தொடக்கத்தை அளித்தனர்.
அபிஷேக் சர்மாவின் அதிரடி ஆட்டத்தால் இந்திய அணி 13.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 199 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.