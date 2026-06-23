3 போட்டிகள், 10 விக்கெட்டுகள்... ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த இந்திய வீராங்கனை

புது டெல்லி,
ஐசிசி மகளிர் டி20 பந்துவீச்சாளர்கள் தரவரிசையில், இந்திய இளம் வீராங்கனை ஸ்ரீ சரணி முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.
தற்போது நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி வரும் ஸ்ரீ சரணி, இங்கிலாந்து வீராங்கனை லின்சி ஸ்மித்தை பின்னுக்கு தள்ளி ஐசிசி மகளிர் டி20 பந்துவீச்சாளர்கள் தரவரிசையில் நம்பர் 1 இடத்தை கைப்பற்றியுள்ளார்.
21 வயதான ஸ்ரீ சரணி, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானது வெறும் 12 மாதங்களுக்கு முன்புதான். அதற்குள் உலகின் நம்பர் 1 டி20 பந்துவீச்சாளராக உயர்ந்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.
நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை 3 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஸ்ரீ சரணி, மொத்தம் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த வீராங்கனைகள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
நெதர்லாந்துக்கு எதிராக 4 விக்கெட்டுகள், தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தலா 3 விக்கெட்டுகள் என தனது அபாரமான பந்துவீச்சால் இந்திய அணியின் வெற்றிகளில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார்.
இங்கிலாந்தின் சார்லி டீன் 2-வது இடத்திற்கும், முன்னாள் நம்பர் 1 வீராங்கனை லின்சி ஸ்மித் 3-வது இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இங்கிலாந்தின் சோபி எக்லெஸ்டோன் நான்கு இடங்கள் முன்னேறி 4-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.