ஆப்கானிஸ்தான் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு - பும்ராவிற்கு ஓய்வு

மும்பை,
ஐ.பி.எல். போட்டி முடிந்ததும், ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்தியா வந்து ஒரே ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடுகிறது. இந்தியா-ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி நியூசண்டிகாரில் அடுத்த மாதம் (ஜூன்) 6-ந் தேதி முதல் 10-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. ஒருநாள் போட்டிகள் முறையே தர்மசாலாவில் ஜூன் 14-ந் தேதியும், லக்னோவில் 17-ந் தேதியும், சென்னையில் 20-ந் தேதியும் நடக்கிறது.
இந்நிலையில், இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிக்கு எதிரான ஒரு டெஸ்ட் போட்டி மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது.
வருகிற ஜூன் 6-ம் தேதி தொடங்கவுள்ள இந்தத் தொடரின் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் ஆகிய இரண்டு வடிவ போட்டிகளுக்கும் இளம் நட்சத்திர வீரர் சுப்மன் கில் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதே நேரத்தில், முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு இந்தத் தொடரில் முழுமையாக ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெஸ்ட் போட்டியில் கே.எல்.ராகுல் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணிக்கு மீண்டும் திரும்பியுள்ள ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஒருநாள் தொடருக்கான துணை கேப்டனாக (VC) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகிய இருவருமே ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். நடப்பு உள்நாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட மூன்று இளம் வீரர்களுக்கு இந்திய அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
ஹர்ஷ் துபே (டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணி)
குர்னூர் ப்ரார் (டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணி)
பிரின்ஸ் யாதவ் (ஒருநாள் அணிக்கு மட்டும்)
1. இந்திய டெஸ்ட் அணி (Test Squad):
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல் (துணை கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ரிஷப் பண்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), தேவ்தத் படிக்கல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மானவ் சுதார், குர்னூர் ப்ரார், ஹர்ஷ் துபே, துருவ் ஜுரல் (விக்கெட் கீப்பர்).
2. இந்திய ஒருநாள் அணி (ODI Squad):
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் ப்ரார், ஹர்ஷ் துபே.