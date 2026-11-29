நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 246 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதன்மூலம் நியூசிலாந்து அணி 110 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணியின் பேட்ஸ்மேன்கள் நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் தாக்குதலைச் சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறினர்.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 356 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் டாம் லாதம் 59 ரன்கள் எடுத்தார். டாம் பிளண்டெல் 89 ரன்கள் விளாசி சதத்தை நெருங்கி ஆட்டமிழந்தார். கிளென் பிலிப்ஸ் 36 ரன்களும், டேரில் மிட்செல் 31 ரன்களும் சேர்த்தனர். இந்திய அணியின் ஆகாஷ் தீப் சிறப்பாகப் பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் குர்னூர் பிரார் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்
356 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தது அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. பின்னர் தேவ்தத் படிக்கல் 21 ரன்கள் எடுத்தார். கேப்டன் சுப்மன் கில் 17 ரன்களில் வெளியேறினார். அனுபவ வீரர் கே.எல். ராகுல் 25 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். ரிஷப் பண்ட் 23 ரன்கள் சேர்த்தார். தொடக்கத்தில் சில வீரர்கள் நம்பிக்கை அளித்தாலும், யாராலும் பெரிய இன்னிங்ஸ் விளையாட முடியவில்லை.
இந்திய அணி 100 ரன்களைக் கடப்பதற்குள் முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நிலையில், துருவ் ஜூரல் நிதானமாக விளையாடினார். நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களின் வேகத்தையும் பவுன்ஸையும் சிறப்பாக எதிர்கொண்ட அவர், பந்துகளைத் தேர்வு செய்து ரன்கள் சேர்த்தார். மறுமுனையில் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும் மனம் தளராமல் விளையாடிய ஜூரல் 170 பந்துகளில் 88 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 14 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவர் சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கைல் ஜேமிசன் பந்துவீச்சில் டாம் பிளண்டெலிடம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் கைல் ஜேமிசன் இந்திய பேட்டிங் வரிசைக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக அமைந்தார். துல்லியமான லைன் மற்றும் லெந்த் மூலம் இந்திய வீரர்களைத் திணறடித்த அவர் 25.1 ஓவர்களில் 69 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். ஜேக்கப் டஃபி 2 விக்கெட்டுகளையும், மாட் ஹென்றி 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 246 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.