4-வது டி20 போட்டி: இஷான் கிஷன் வருகையால் அணி தேர்வில் குழப்பம்

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் நான்காவது போட்டி இன்று (அக்டோபர் 30) நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. ஏற்கெனவே நடைபெற்ற முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளது. இதனால் நான்காவது போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய அணி உள்ளது. இந்தப் போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் இஷான் கிஷன் காயத்திலிருந்து குணமடைந்து மீண்டும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் விளையாடத் தகுதி பெற்றால், இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை அணியில் தொடரச் செய்வதா அல்லது சஞ்சு சாம்சனை மீண்டும் தொடக்க வீரராகக் களமிறக்குவதா என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 19 பந்துகளில் 45 ரன்கள் எடுத்து அசத்தியிருந்தார். மேலும், அபிஷேக் சர்மாவுடன் இணைந்து முதல் விக்கெட்டுக்கு 133 ரன்கள் சேர்த்தார். இதனால் அவரை அணியில் இருந்து நீக்குவது கடினமான முடிவாக இருக்கும். மறுபுறம், சஞ்சு சாம்சனின் அனுபவமும் அணிக்கு முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
மேலும், இதுவரை தொடரில் விளையாடாத குல்தீப் யாதவ் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோருக்கும் இந்தப் போட்டியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஈடன் பார்க் மைதானத்தின் நேரான பவுண்டரி எல்லைகள் மிகவும் சிறியதாக இருப்பதால் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது. இதனால் அதிக ரன்கள் குவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆக்லாந்தில் போட்டி நடைபெறும் நேரத்தில் வானிலை சாதகமாக இருக்கும் என்றும், மழையால் ஆட்டம் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.நியூசிலாந்து அணியைப் பொறுத்தவரை, காயம் காரணமாக லாக்கி பெர்குசன் மற்றும் மேட் ஹென்றி ஆகியோர் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார்கள். எனவே, இந்திய அணியின் அதிரடி பேட்டிங்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய சவால் நியூசிலாந்து பந்துவீச்சாளர்களுக்கு காத்திருக்கிறது