இந்தியா - ஜிம்பாப்வே டி20: ராய்ப்பூர் மைதானத்தில் பெண்களுக்கு இலவச அனுமதி

ராய்ப்பூர்,
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய முழுநேர கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா தனது முதல் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக களமிறங்க உள்ளார். இந்தியா – ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டம் இன்று (அக்டோபர் 16) ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரவு 7 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
இந்தப் போட்டியை முன்னிட்டு பெண்களுக்கு இலவசமாக மைதானத்தில் அனுமதி வழங்கப்படும் என சத்தீஸ்கர் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. முன்னாள் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுருக்குப் பிறகு அணியின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள மந்தனா, புதிய கேப்டனாக தனது பயணத்தை வெற்றியுடன் தொடங்குவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய அணிக்கு இந்தத் தொடர் புதிய தலைமையின் கீழ் வீராங்கனைகளின் திறமையை வெளிப்படுத்தவும், அணியின் ஆட்ட வியூகங்களை மேம்படுத்தவும் நல்ல வாய்ப்பாக அமையும். அதேசமயம், பெண்களுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கும் இந்த முயற்சி, மகளிர் கிரிக்கெட்டுக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவை அதிகரிப்பதுடன், மைதானத்திற்கு வந்து நேரடியாகப் போட்டியை ரசிக்கவும் ஊக்கமளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.