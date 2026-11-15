கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் திரில் வெற்றி... நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி தொடரை வென்ற இந்தியா

மவுண்ட் மாங்கனுய்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி மற்றும் 5-வது ஒருநாள் போட்டியில் 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இந்திய அணி தொடரை 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
நியூசிலாந்தின் மவுண்ட் மாங்கனுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. ரோஹித் சர்மா 7 ரன்களிலும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 18 ரன்களிலும், விராட் கோலி 5 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
பின்னர் அக்சர் படேல், இஷான் கிஷன் இருவரும் தலா 46 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். நமன் தீர் 22 ரன்களும், முகமது சிராஜ் ஆட்டமிழக்காமல் 14 ரன்களும் எடுத்தனர். இருப்பினும், மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன்கள் சேர்க்கத் தவறியதால் இந்திய அணி 42.1 ஓவர்களில் 209 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
210 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் நெருக்கடி கொடுத்தனர். வில் யங் 22 ரன்களிலும், டிம் செய்பர்ட் 14 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
நிக் கெல்லி 24 ரன்களும், டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் 31 ரன்களும் எடுத்தனர். கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் 24 ரன்கள் சேர்த்தார். ஆனால், அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் சரிந்ததால் நியூசிலாந்து அணியால் இலக்கை எட்ட முடியவில்லை.
இறுதியில் அந்த அணி 48.1 ஓவர்களில் 187 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதனால் இந்திய அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற இந்தியா, மூன்றாவது போட்டியில் மழை காரணமாக முடிவைப் பெறவில்லை. நான்காவது போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்ற நிலையில், கடைசிப் போட்டியில் இந்தியா மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்பி தொடரைக் கைப்பற்றியது.