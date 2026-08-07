இந்திய மகளிர் அணியின் தென் ஆப்பிரிக்க சுற்றுப்பயண அட்டவணையில் மாற்றம்... டி20 போட்டிகள் சேர்ப்பு

சென்னை,
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் தென் ஆப்பிரிக்க சுற்றுப்பயண அட்டவணை மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளுடன் சேர்த்து, மூன்று டி20 போட்டிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிய அட்டவணையின்படி, ஒரே ஒரு போட்டி கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் டிசம்பர் 9 முதல் 12-ம் தேதி வரை நடைபெறும். இதனை தொடர்ந்து, டிசம்பர் 16 முதல் 22-ம் தேதி வரை 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெற உள்ளது. புதிதாக இணைக்கப்பட்டுள்ள 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் டிசம்பர் 26 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதற்காக இந்திய அணி கூடுதலாக ஒரு வாரம் தென் ஆப்பிரிக்காவில் தங்க உள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள முதல் மகளிர் சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை முன்னிட்டு, இந்த டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்கள் இரு அணிகளுக்கும் சிறந்த பயிற்சியாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு மார்ச்-ஏப்ரல் மாதங்களில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி 1-4 என்ற கணக்கில் தொடரை இழந்தது. அதேபோல், இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் தென் ஆப்பிரிக்க அணி இந்தியாவை வீழ்த்தி, இந்தியாவின் அரையிறுதி வாய்ப்பை பறித்தது. இந்த நிலையில், இந்த சுற்றுப்பயணம் இந்திய அணிக்கு பழிதீர்க்கும் வாய்ப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.