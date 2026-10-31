காயத்திலிருந்து மீண்ட இந்திய வீராங்கனை

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர பேட்டரான ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற ‘தி ஹண்ட்ரட்’ (The Hundred) கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடியபோது, கடந்த ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி காயத்தால் (Muscle Injury) பாதிக்கப்பட்டார்.
இந்தக் காயம் காரணமாக அவர் முக்கியமான பல கிரிக்கெட் தொடர்களில் பங்கேற்க முடியாமல் போனது. குறிப்பாக, மகளிர் ஆசியக் கோப்பை (Asia Cup), ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் (Asian Games) மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து விலக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
காயத்திலிருந்து மீண்டு வருவதற்காக கடந்த மூன்று மாதங்களாக ஜெமிமா தொடர்ந்து பயிற்சிகளை (Rehabilitation) மேற்கொண்டு வந்தார். உடற்தகுதியை மீண்டும் பெறுவதற்காக மருத்துவக் குழுவின் ஆலோசனையின்படி உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் பல்வேறு பயிற்சி முறைகளைப் பின்பற்றினார்.
தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உடல்நிலை குறித்த தகவலைப் பகிர்ந்த ஜெமிமா, தற்போது முழுமையான உடற்தகுதியைப் பெற்றுவிட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் கிரிக்கெட் மைதானத்திற்குத் திரும்புவதற்கு ஆவலுடன் காத்திருப்பதாகவும் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் மீண்டும் உடற்தகுதி பெற்றிருப்பது இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு உற்சாகமான செய்தியாக அமைந்துள்ளது. அவரது அதிரடி பேட்டிங், நிதானமான ஆட்டம் மற்றும் களத்தடுப்பு ஆகியவை இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலமாக இருக்கும்.
தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் காயத்துடன் போராடி மீண்டுள்ள ஜெமிமா, மீண்டும் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.