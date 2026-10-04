தொடர் நாயகன் விருது வென்ற இந்திய கேப்டன் கில்

நியூசண்டிகார்,
இந்தியா–வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் போட்டி தொடரின் தொடர் நாயகன் விருதை இந்திய கேப்டன் கில் வென்றார்.
தொடர் முழுவதும் அவர் அபாரமான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தினார். குறிப்பாக 2வது போட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் 223 ரன்கள் விளாசியது தொடரின் மிகப்பெரிய ஸ்கோராக -ஆக அமைந்தது.
இதன் மூலம் அந்தப் போட்டியில் இந்தியா மிகப்பெரிய ஸ்கோரை பதிவு செய்து தொடரையும் கைப்பற்றியது.
முதல் போட்டியிலும் கில் 110 ரன்கள் எடுத்தார். தொடரில் கில் மொத்தம் 334 ரன்கள் குவித்து, சராசரி 167-ஐ பதிவு செய்தார்.
3வது போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெற்றி பெற்றாலும், இந்தியா தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றது.