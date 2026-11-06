தென்னாப்பிரிக்கா தொடருக்கு முன் மீண்டும் பார்முக்கு திரும்பிய இந்திய வீராங்கனை

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், மூன்று மாத கால காயத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் கிரிக்கெட் களத்திற்கு திரும்பி தனது திறமையை நிரூபித்து வருகிறார். தொடை தசையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக கடந்த மூன்று மாதங்களாக கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடாமல் இருந்த அவர், தற்போது மும்பை அணிக்காக சீனியர் மகளிர் டி20 கோப்பை தொடரில் விளையாடி வருகிறார்.
இந்தத் தொடரில் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜெமிமா, மொத்தம் 84 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். உத்தரப் பிரதேச அணிக்கு எதிரான தனது முதல் போட்டியில் 19 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 26 ரன்கள் எடுத்தார். இதையடுத்து டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய அவர், 41 பந்துகளில் 58 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 7 பவுண்டரிகளும் ஒரு சிக்ஸரும் அடங்கும். இந்தப் போட்டியில் சனிகா சால்கேவுடன் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு 124 ரன்கள் சேர்த்து மும்பை அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார். இதனால் மும்பை அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற தி ஹண்ட்ரெட் தொடரில் சதர்ன் பிரேவ் அணிக்காக விளையாடியபோது ஜெமிமாவுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. மருத்துவப் பரிசோதனையில் காயம் தீவிரமானது என உறுதி செய்யப்பட்டதால், மகளிர் ஆசியக் கோப்பை, ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான சர்வதேசத் தொடர்களில் அவர் பங்கேற்க முடியாமல் போனது. தற்போது காயத்திலிருந்து முழுமையாக மீண்டு உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடி வருவது இந்திய அணிக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக அமைந்துள்ளது. இந்திய மகளிர் அணி தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது. இந்தத் தொடரில் ஒரு டெஸ்ட், மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் மூன்று டி20 போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. இந்தத் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. எனவே, உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி இந்திய அணியில் மீண்டும் இடம்பிடிப்பதே ஜெமிமாவின் முக்கிய இலக்காக உள்ளது