நியூசிலாந்து சென்றடைந்த இந்திய அணி

கிறிஸ்ட்சர்ச்,
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வீரர்கள் நியூசிலாந்தின் கிறிஸ்ட்சர்ச் நகரைச் சென்றடைந்துள்ளனர். இந்திய வீரர்கள் வந்தடைந்த நிலையில், தொடருக்கான பயிற்சி மற்றும் போட்டி தயாரிப்புகளைத் தொடங்க உள்ளனர். இந்திய அணி நியூசிலாந்து மண்ணில் வெற்றியுடன் தொடரைத் தொடங்கும் முனைப்பில் உள்ளது.
இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் முதல் டி20 போட்டி அக்டோபர் 22ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இரண்டாவது போட்டியும் அக்டோபர் 24ஆம் தேதி அதே நகரில் நடைபெறும். தொடர்ந்து அக்டோபர் 27ஆம் தேதி வெலிங்டனிலும், அக்டோபர் 30ஆம் தேதி ஆக்லாந்திலும் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. தொடரின் கடைசி மற்றும் ஐந்தாவது டி20 போட்டி நவம்பர் 1ஆம் தேதி ஹாமில்டனில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தப் பயணத்தில் இந்திய அணியின் அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் இந்திய அணியின் டி20 அணியில் புவனேஷ்வர் குமார் மீண்டும் இடம்பிடித்திருப்பது பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அவர் கடைசியாக 2022ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் இந்திய அணிக்காக டி20 சர்வதேசப் போட்டியில் விளையாடினார். ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதன் மூலம் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
மறுபுறம், 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது அதிரடி பேட்டிங் மூலம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறார். ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இந்தியா 3-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றபோது, வைபவ் 151 ரன்கள் குவித்து தொடரின் சிறந்த வீரர் விருதைப் பெற்றார். முதல் போட்டியில் வெறும் 19 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த அவர், கடைசிப் போட்டியில் 49 பந்துகளில் 81 ரன்கள் எடுத்தார். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரிலும் அவரது ஆட்டம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய அணிக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாகவும், திலக் வர்மா துணைக் கேப்டனாகவும் செயல்பட உள்ளனர். அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், அக்சர் படேல், சிவம் துபே, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ் உள்ளிட்ட வீரர்களும் அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர். நியூசிலாந்தின் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்வது இந்திய அணிக்கு முக்கியமாக இருக்கும்.