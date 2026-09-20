ஜப்பான் புறப்படும் இந்திய அணி... 3 நெட் பவுலர்களுக்கு திடீர் அழைப்பு

புதுடெல்லி,
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு தயாராகி வரும் இந்திய ஆண்கள் கிரிக்கெட் அணியுடன் 3 கூடுதல் பந்துவீச்சாளர்கள் நெட் பவுலர்களாக ஜப்பான் சென்றுள்ளனர்.
ஜம்மு-காஷ்மீரைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ரசிக் சலாம் டார், மராட்டிய மாநிலத்தை சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் விக்கி ஆஸட்வால், உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் கார்த்திக் தியாகி ஆகியோர் இந்த 3 வீரர்கள் ஆவர்.
இவர்கள் மூவரும் ஐபிஎல் தொடரில் முறையே ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுடன் தொடர்புடையவர்கள்.
இந்த 3 வீரர்களும் ஆசிய விளையாட்டுக்கான இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ அணியில் இடம்பெறவில்லை. பயிற்சியின்போது இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு பந்துவீசுவதற்காக மட்டும் நெட் பவுலர்களாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய அணி ஜப்பானில் நீண்ட நாட்கள் தங்க வேண்டியிருப்பதால், பயிற்சிக்காக கூடுதல் பந்துவீச்சாளர்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் தலைமையிலான இந்திய அணி, செப்டம்பர் 21-ம் தேதி சானோ சர்வதேச மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறது. தொடர்ந்து செப்டம்பர் 22-ம் தேதி ஜப்பான் அணிக்கு எதிராக ஒரே ஒரு டி20 சர்வதேச போட்டியில் விளையாடுகிறது.
அதன்பிறகு இந்திய அணி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்கிறது. இந்தியாவின் ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட் போட்டி செப்டம்பர் 28-ம் தேதி தொடங்குகிறது.