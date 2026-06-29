16 தொடர்களாக தோல்வியின்றி பயணித்த இந்திய அணி - முற்றுப்புள்ளி வைத்த அயர்லாந்து

பெல்பாஸ்ட்,
20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி செலுத்தி வந்த ஆதிக்கத்திற்கு அயர்லாந்து முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
அயர்லாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய அணி, முதல் டி20 ஆட்டத்தில் 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியை சந்தித்தது. இதனையடுத்து நடைபெற்ற 2-வது டி20 ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அயர்லாந்து, 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 154 ரன்கள் குவித்தது.
155 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 153 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியை தழுவியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் அயர்லாந்து கைப்பற்றி இந்தியாவுக்கு எதிராக முதல் முறையாக டி20 தொடரை வென்று புதிய வரலாறு படைத்தது.
இந்த தோல்வியின் மூலம், தொடர்ந்து 16 டி20 தொடர்களில் (15 தொடர் வெற்றி, ஒரு தொடர் சமன்) தோல்வியின்றி பயணித்த இந்திய அணியின் சிறப்பான சாதனை முடிவுக்கு வந்தது. இதற்கு முன்பு, இந்திய அணி கடைசியாக 2023 ஆகஸ்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான டி20 தொடரில்தான் தொடரை இழந்திருந்தது.