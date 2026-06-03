ரன்கள் மழை பெய்த ஐபிஎல் 2026... டி20 வரலாற்றில் புதிய சாதனை

புதுடெல்லி,
ஐபிஎல் 2026 சீசன் முழுவதும் பேட்ஸ்மேன்களின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்த நிலையில், டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு ரன்கள் குவிக்கப்பட்டு பல புதிய சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த சீசனில் மட்டும் மொத்தம் 65 முறை அணிகள் 200 ரன்களுக்கு மேல் குவித்துள்ளன. இது டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு தொடரில் பதிவான அதிகபட்ச 200+ ஸ்கோர்களாகும்.
இதற்கு முன்பு, ஐபிஎல் 2025 தொடரில் பதிவான 52 முறை 200+ ஸ்கோர்கள் என்ற சாதனையே முதலிடத்தில் இருந்தது. தற்போது அந்த சாதனையை ஐபிஎல் 2026 முறியடித்துள்ளது.
தொடர் முழுவதும் பேட்ஸ்மேன்கள் தொடக்கம் முதலே தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதால், 200 ரன்கள் என்பது சாதாரண இலக்காக மாறியது. பல போட்டிகளில் 220, 230 ரன்களுக்கு மேல் கூட அணிகள் எளிதாக குவித்தன.
இந்த சீசனில் ஐதராபாத், பெங்களூரு, பஞ்சாப் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய அணிகள் தலா 9 முறை 200 ரன்களுக்கு மேல் குவித்து புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளன. ஒரே சீசனில் நான்கு அணிகள் தலா 9 முறை 200+ ஸ்கோர்கள் பதிவு செய்திருப்பது ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாகும்.