மும்பை,
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2027 தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலத்தில் பங்கேற்க மொத்தம் 1,220 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.
2027-ம் ஆண்டுக்கான இந்தியன் பிரீமியர் லீக் வீரர்கள் ஏலம் டிசம்பர் 16-ம் தேதி கோவாவில் நடைபெற உள்ளது.
மொத்தம் உள்ள 66 இடங்களில் 25 இடங்கள் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கானவை.
ஏலத்துக்காக பதிவு செய்துள்ள வீரர்களில் 184 பேர் சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடியவர்கள். 994 பேர் சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடாதவர்கள். மேலும், துணை உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த 42 வீரர்களும் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாடாத வீரர்களில் 925 பேர் இந்தியர்கள். இவர்களில் 127 பேர் ஏற்கெனவே இந்தியன் பிரீமியர் லீக் போட்டிகளில் விளையாடியவர்கள்.
ஆஸ்திரேலியா - 53
தென் ஆப்பிரிக்கா - 40
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - 36
நியூசிலாந்து - 25
ஆப்கானிஸ்தான் - 23
இலங்கை - 21
இங்கிலாந்து - 16
வங்கதேசம் - 12
துணை உறுப்பு நாடுகளின் வீரர்கள்
அமெரிக்கா - 13
ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நேபாளம் - 10
அயர்லாந்து- 7
ஜிம்பாப்வே- 6
நெதர்லாந்து -3
கனடா, ஜப்பான், ஸ்காட்லாந்து- 2
பதிவு செய்துள்ள வீரர்கள் 6 பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய தேசிய அணியில் விளையாடியவர்கள் - 14
வெளிநாட்டு தேசிய அணிகளில் விளையாடியவர்கள் - 170
துணை உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் - 42
முந்தைய இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடர்களில் விளையாடிய, சர்வதேசப் போட்டிகளில் ஆடாத இந்திய வீரர்கள் - 127
சர்வதேசப் போட்டிகளில் ஆடாத இந்திய வீரர்கள் - 798
சர்வதேசப் போட்டிகளில் ஆடாத வெளிநாட்டு வீரர்கள் - 69
ஏலத்துக்காக அதிக தொகையை லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி ரூ.47.45 கோடி வைத்துள்ளது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ரூ.41.65 கோடியும், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் ரூ.40.15 கோடியும், டெல்லி கேபிடல்ஸ் ரூ.39.50 கோடியும் வைத்துள்ளன.
குறைந்த தொகையாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் ரூ.8.75 கோடி உள்ளது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ரூ.14.15 கோடி வைத்துள்ளது. 10 அணிகளிடமும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.295.60 கோடி எஞ்சியுள்ளது.
டெல்லி கேபிடல்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் - தலா 9
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - 8
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் - தலா 7
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - தலா 6
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - 5
குஜராத் டைட்டன்ஸ் - 3