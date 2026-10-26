எந்த அணி யாரை தூக்கப்போகிறது ? - டிசம்பர் 16-ல் கோவாவில் ஐபிஎல் மினி ஏலம்

ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் வீரர்கள் ஏலம் நடைபெறும். அந்த வகையில், 2027 சீசனுக்கான மினி ஏலம் கோவாவில் நடைபெறுகிறது. இதற்காக, 10 அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் வீரர்களின் பட்டியலை நவம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு அணியிடமும் ஏலத்துக்காக எவ்வளவு தொகை மீதமுள்ளது என்பது தெரியவரும்.
2026-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசன் முடிவடைந்த பிறகு, வீரர்கள் பரிமாற்றம் மூலம் இரண்டு முக்கிய மாற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளன.
கடந்த ஜூன் மாதம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பண்ட், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு மாற்றப்பட்டார். அவருக்குப் பதிலாக டெல்லி அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் லக்னோ அணிக்கு சென்றார்.
அதேபோல், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டி. நடராஜன், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு மாற்றப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் அணியின் இளம் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஜீஷன் அன்சாரி டெல்லி அணியில் இணைந்தார்.
ஐபிஎல் விதிகளின்படி, வீரர்கள் பரிமாற்றத்துக்கான காலக்கெடு குறிப்பிட்ட கட்டங்களாக நடைமுறையில் இருக்கும். ஒரு சீசன் முடிந்து ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு பரிமாற்ற நடவடிக்கைகள் தொடங்கும். மினி ஏலத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு இந்தக் காலக்கெடு முடிவடையும். பின்னர், அடுத்த சீசன் தொடங்குவதற்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு வரை பரிமாற்ற நடவடிக்கைகள் மீண்டும் நடைபெறலாம்.
2027 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் மாத இறுதியில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனினும், போட்டிகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அட்டவணை இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.