கோவா,
ஐபிஎல் 2027 தொடரில் சென்னை, குஜராத், ராஜஸ்தான், மும்பை, பெங்களூரு, பஞ்சாப், ஐதராபாத் ஆகிய 7 அணிகளின் கேப்டன்கள் கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளனர். டெல்லி, கொல்கத்தா, லக்னோ அணிகளின் கேப்டன் யார் என்ற கேள்வி நீடிக்கிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளார். எம்.எஸ்.தோனி தனது வீரர் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு அணியின் வழிகாட்டியாக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், ருதுராஜ் தொடர்ந்து அணியை வழிநடத்துவார்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக சுப்மன் கில் தொடர்கிறார். அதேபோல், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ரியான் பராக் செயல்பட உள்ளார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தொடர்வார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ரோகித் சர்மா மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் கேப்டனாக ரஜத் படிதார் தொடர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த சீசன்களில் அணியை வழிநடத்திய அவர், அணியின் தலைமை பொறுப்பில் தொடர்ந்து செயல்பட வாய்ப்புள்ளது.
சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியை பொறுத்தவரை, பாட் கம்மின்ஸ் கேப்டனாக தொடர வாய்ப்புள்ளது. அவர் விளையாட முடியாத போட்டிகளில் இஷான் கிஷன் அணியை வழிநடத்தக்கூடும்.
டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் கேப்டன் யார் என்பது இன்னும் முடிவாகவில்லை. கடந்த சீசனில் அணியை வழிநடத்திய அக்சர் படேல் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளார். அதேநேரத்தில், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியிலிருந்து ரிஷப் பண்ட் மீண்டும் டெல்லி அணிக்கு வந்துள்ளார்.
இதனால், அக்சர் படேல் அல்லது ரிஷப் பண்ட் ஆகியோரில் யாருக்கு கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அஜிங்க்யா ரஹானே ஓய்வு பெற்றுள்ளதால், அந்த அணி புதிய கேப்டனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது. ரிங்கு சிங் கேப்டன் பொறுப்புக்கு முக்கியமான தேர்வாகக் கருதப்படுகிறார்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த ரிஷப் பண்ட் டெல்லி அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். இதனால், அந்த அணியும் புதிய கேப்டனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது. நிக்கோலஸ் பூரன் உள்ளிட்ட வீரர்களின் பெயர்கள் இந்தப் பொறுப்புக்கான பரிசீலனையில் உள்ளன.
இதனால், ஐபிஎல் 2027 தொடரில் 4 அணிகளின் கேப்டன்கள் உறுதியாகியுள்ள நிலையில், மேலும் மூன்று அணிகளில் தற்போதைய கேப்டன்களே தொடர்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டெல்லி, கொல்கத்தா, லக்னோ அணிகளின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளுக்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.