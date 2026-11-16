ஐ.பி.எல். 2027: ஷமியை ராஜஸ்தானுக்கு அனுப்பும் லக்னோ? - சாம் கர்ரனை பெற பேச்சுவார்த்தை

புதுடெல்லி,
ஐ.பி.எல். 2027 தொடருக்கு முன்னதாக வீரர்கள் பரிமாற்றம் தொடர்பாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமியை ராஜஸ்தான் அணிக்கு அனுப்பிவிட்டு, இங்கிலாந்து ஆல்ரவுண்டர் சாம் கர்ரனை தங்கள் அணியில் இணைக்க லக்னோ அணி திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தப் பரிமாற்றத்தில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் எம். சித்தார்த்தையும் ராஜஸ்தான் அணிக்கு வழங்குவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், வீரர்கள் பரிமாற்றத்துக்கான இறுதி ஆவணங்கள் இன்னும் முடிவடையவில்லை.
கடந்த 2026 ஐ.பி.எல். தொடரில் லக்னோ அணிக்காக விளையாடிய முகமது ஷமி, 13 போட்டிகளில் 12 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். இதற்காக அவரை ரூ.10 கோடிக்கு லக்னோ அணி வாங்கியிருந்தது.
மறுபுறம், ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாட ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த சாம் கர்ரன், காயம் காரணமாக 2026 ஐ.பி.எல். தொடரில் ஒரு போட்டியில்கூட பங்கேற்கவில்லை.
தற்போது சாம் கர்ரன் லக்னோ அணிக்கு வந்தால் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் லக்னோ அணிக்கு கூடுதல் பலம் கிடைக்கும்.
முகமது ஷமி ராஜஸ்தான் அணிக்கு மாறினால், ஏற்கெனவே அந்த அணியில் உள்ள ஜோப்ரா ஆர்ச்சருடன் இணைந்து புதிய பந்தில் வலுவான கூட்டணியை உருவாக்க முடியும். இதனால் ராஜஸ்தான் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு மேலும் பலம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, முகமது ஷமி சமீபத்தில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். இருப்பினும், ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து விளையாடப் போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.