ஐபிஎல் 2027: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக மீண்டும் ரோஹித் சர்மா?

ஐபிஎல் 2027 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ரோஹித் சர்மா மீண்டும் நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ரோஹித் தலைமையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 2013, 2015, 2017, 2019 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஐந்து முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. 2024-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பு அவருக்குப் பதிலாக ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால், ஹர்திக் தலைமையில் அணி எதிர்பார்த்த அளவுக்குச் சிறப்பாகச் செயல்படாததால், மீண்டும் ரோஹித்திடம் கேப்டன் பொறுப்பை ஒப்படைக்க அணி நிர்வாகம் திட்டமிடுவதாகக் கூறப்படுகிறது
2024-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிலிருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்குத் திரும்பிய ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். அவரது முதல் சீசனில் மும்பை அணி புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்தது. 2025-ல் பிளேஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றாலும், 2026-ல் மீண்டும் அணியின் செயல்பாடு ஏமாற்றமளித்தது
இதற்கிடையில், ஹர்திக்கை வேறொரு அணிக்கு மாற்றுவது குறித்தும் பேச்சுகள் எழுந்துள்ளன. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளின் பெயர்கள் இதில் அடிபடுகின்றன. ஆனால், எந்தவொரு வீரர் பரிமாற்றமும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
2027 ஐபிஎல் தொடரின்போது ரோஹித் சர்மாவுக்கு 40 வயதாகும். 2027-ல் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையும் நடைபெற உள்ளதால், அவர் ஐபிஎல்லில் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் விளையாடுவார் என்பது முக்கியமான கேள்வியாக உள்ளது.