ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய டிரேடிங் ? பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு செல்லும் ஹர்திக் பாண்டியா

ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய வீரர்கள் டிரேடிங் குறித்த செய்திகள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி வாங்குவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும், இதற்குப் பதிலாக பஞ்சாப் அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் விஷ்ணு வினோத் ஆகியோர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த டிரேடிங் நடைமுறைக்கு வந்தால், ஐபிஎல் வரலாற்றில் பேசப்படும் மிகப்பெரிய வீரர்கள் பரிமாற்றங்களில் ஒன்றாக இது அமையலாம். குறிப்பாக, இந்திய அணியின் முக்கிய ஆல்ரவுண்டரான ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக இந்திய அணியின் இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங்கை மும்பை அணி பெறுவது இந்தச் செய்தியின் முக்கிய அம்சமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டரான ஹர்திக் பாண்டியா பேட்டிங், பந்துவீச்சு மற்றும் கேப்டன்சி என மூன்று துறைகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வீரர். ஏற்கனவே குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக 2022ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கோப்பையை வென்று கொடுத்தவர். பின்னர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்குத் திரும்பி கேப்டன் பொறுப்பையும் ஏற்றார்.
ஆனால் மும்பை அணியின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு அமையாததால், ஹர்திக்கின் எதிர்காலம் குறித்த விவாதங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன. அவரை வாங்குவதற்கு சில அணிகள் ஆர்வம் காட்டியதாகவும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுடனும் மும்பை நிர்வாகம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் தகவல் வெளியானது.
தற்போது பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியும் ஹர்திக்கை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் ஐபிஎல் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இந்திய அணியின் முக்கிய இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான அர்ஷ்தீப் சிங், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் முக்கியமான வீரர்களில் ஒருவர். புதிய பந்தில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதுடன், கடைசி ஓவர்களிலும் துல்லியமாகப் பந்துவீசும் திறமை கொண்டவர்.
குறிப்பாக, டி20 கிரிக்கெட்டில் யார்க்கர் மற்றும் ஸ்லோ பந்துகளைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தும் அவர், இந்திய அணியின் டி20 உலகக்கோப்பை வெற்றியிலும் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளார்.
அர்ஷ்தீப் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்குச் சென்றால், ஜஸ்பிரித் பும்ராவுடன் இணைந்து வலுவான வேகப்பந்து வீச்சுக் கூட்டணியை உருவாக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதனால் மும்பை அணியின் பந்துவீச்சு பலம் அதிகரிக்கலாம்.
இந்தப் பரிமாற்றத்தில் இடம்பெறுவதாகக் கூறப்படும் மற்றொரு வீரர் விஷ்ணு வினோத். விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான இவர், அதிரடியாக ரன்கள் சேர்க்கும் திறமை கொண்டவர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மாற்றாகச் செல்லும் பட்சத்தில், விக்கெட் கீப்பிங் மற்றும் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்கில் கூடுதல் வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய வீரராக இருப்பார்.