ஐபிஎல்: டெல்லி அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக ஜான் மூனி நியமனம்

புதுடெல்லி,
10 அணிகள் பங்கேற்கும் 19-வது ஐ.பி.எல். தொடர் 28-ந்தேதி முதல் மே 31-ந்தேதி வரை இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, 10 அணி வீரர்களும், இப்போதே பயிற்சியை தொடங்கிவிட்டனர். ஒவ்வொரு அணி தொடர்பான புதிய செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.
இந்த நிலையில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் பீல்டிங் பயிற்சியாளராக அயர் லாந்து அணியின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டர் ஜான் மூனி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐ.பி.எல். போட்டி அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் அயர்லாந்தை சேர்ந்த வீரர் இடம் பெறுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.