ஐபிஎல்: மும்பை- பஞ்சாப் அணிகள் இன்று மோதல்

10 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 19-வது ஐ.பி.எல். (Indian Premier League) கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் உற்சாகமாக நடைபெற்று வருகிறது. ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கிடையில், இன்றைய (வியாழக்கிழமை) 24-வது லீக் ஆட்டம் மும்பை நகரில் உள்ள வான்கடே ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த முக்கியமான போட்டியில், 5 முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. தொடர் ஆரம்பத்தில் சில தடுமாற்றங்களை சந்தித்த மும்பை அணி, தற்போது மீண்டும் வெற்றிப்பாதைக்கு திரும்ப உற்சாகத்துடன் களமிறங்குகிறது. மறுபுறம், ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இதுவரை எந்த தோல்வியும் சந்திக்காமல் தொடரில் ஒரே அணியாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
இரு அணிகளும் இதுவரை 34 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், தலா 17 வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால், இன்றைய ஆட்டம் யாருக்கு மேலாதிக்கம் கிடைக்கும் என்ற ஆவலை ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இந்த மோதலில் பரபரப்புக்கு எந்த குறையும் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த போட்டியை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் மூலம் நேரடியாக காணலாம்.