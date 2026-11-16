நாளையுடன் முடிகிறது கெடு... ஐபிஎல் அணிகளின் தக்கவைப்பு பட்டியல் எப்போது வெளியாகும்?

2027-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனுக்கான மினி ஏலம் டிசம்பர் 16-ம் தேதி கோவாவில் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக வீரர்களைத் தக்கவைக்கும் மற்றும் விடுவிக்கும் பட்டியலைச் சமர்ப்பிக்க 10 அணிகளுக்கும் ஐபிஎல் நிர்வாகம் நாளை (நவம்பர் 17) வரை அவகாசம் அளித்துள்ளது. இதனால் அனைத்து அணிகளின் பட்டியல்களும் நாளை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுவரை 10 வீரர்கள் வர்த்தக முறையில் அணிகளுக்கு இடையே பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியில் இருந்த ரிஷப் பண்ட் மீண்டும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக டெல்லி அணியில் இருந்த குல்தீப் யாதவ் லக்னோ அணிக்குச் சென்றுள்ளார். இதில் ரிஷப் பண்ட் ரூ.15 கோடிக்கும், குல்தீப் யாதவ் தனது பழைய ஒப்பந்தத் தொகையான ரூ.13.50 கோடிக்கும் மாறியுள்ளனர்.
டெல்லி அணியில் இருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் டி. நடராஜன் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணிக்கும், ஐதராபாத் அணியில் இருந்த ஜீஷன் அன்சாரி டெல்லி அணிக்கும் மாறியுள்ளனர்.
5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியும் 4 வீரர்களை உள்ளடக்கிய பரிமாற்றத்தை மேற்கொண்டுள்ளன.
இதன்படி, சென்னை அணியில் இருந்த கலீல் அகமது, நாதன் எல்லிஸ் ஆகியோர் ஐதராபாத் அணிக்குச் சென்றுள்ளனர். ஐதராபாத் அணியில் இருந்த இங்கிலாந்து வீரர் லியாம் லிவிங்ஸ்டன், ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் ஆகியோர் சென்னை அணிக்கு மாறியுள்ளனர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த ஹர்திக் பாண்டியா பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு மாறியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக பஞ்சாப் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் மும்பை அணிக்குச் சென்றுள்ளார். இருவருக்குமான ஒப்பந்தத் தொகை தலா ரூ.18 கோடியாகும்.
இதற்கிடையே, சன்ரைசர்ஸ் அணியில் இருந்து ஹர்ஷல் படேல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு ரூ.4 கோடிக்கு மாற உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எனினும், இந்தப் பரிமாற்றம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
இந்நிலையில், நாளை வீரர்கள் தக்கவைப்பு மற்றும் விடுவிப்பு பட்டியல் வெளியாகும்போது, எந்தெந்த நட்சத்திர வீரர்கள் அணிகளில் தொடர்கிறார்கள், யார் ஏலத்துக்கு வருகிறார்கள் என்பது தெரியவரும்.