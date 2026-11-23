பாட்னா,
ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து மகேந்திர சிங் தோனி ஓய்வு பெற்றுள்ள நிலையில், இந்திய விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் இஷான் கிஷன் அவருக்குப் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு தோனி அளித்த பங்களிப்பு அளப்பரியது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
2008-ம் ஆண்டு தொடங்கிய ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முக்கிய அடையாளமாகத் திகழ்ந்தவர் தோனி. இந்நிலையில், 2027-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனில் இருந்து அணியின் ஆலோசகராக (Team Mentor) செயல்படுவார் என்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் நவம்பர் 17-ம் தேதி அறிவித்தது. இதன் மூலம் வீரராக அவரது ஐபிஎல் பயணம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
இதுகுறித்து இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இஷான் கிஷன், “அவர் ஓய்வு பெற்றுவிட்டார். அந்த நேரம் வந்துவிட்டது என்றும், இதுவே சரியான தருணம் என்றும் அவர் நினைத்திருக்கலாம். ஆனால், இந்த நாட்டுக்காக அவர் எவ்வளவு செய்துள்ளார், எப்படி விளையாடினார், இளம் வீரர்களுக்கு எவ்வளவு உத்வேகமாக இருந்தார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்.
அவர் ஓய்வு பெற்றபோது அனைவருக்கும் வருத்தமாக இருந்தது. ஆனால், நாட்டுக்காக அவர் செய்த சாதனைகளை நினைத்துப் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது. இதுபோன்ற பங்களிப்பை அளித்த வீரர்கள் மிகக் குறைவுதான்,” என்றார்.
தோனி தலைமையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2010, 2011, 2018, 2021 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. மேலும், 2010 மற்றும் 2014-ம் ஆண்டுகளில் சாம்பியன்ஸ் லீக் டி20 கோப்பையையும் கைப்பற்றியது.
சென்னை அணி 2016 மற்றும் 2017-ம் ஆண்டுகளில் ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலக்கப்பட்டிருந்தபோது, தோனி ரைசிங் புனே சூப்பர்ஜெயன்ட் அணிக்காக விளையாடினார். 2018-ம் ஆண்டு சென்னை அணிக்குத் திரும்பிய அவர், மீண்டும் அணியைச் சாம்பியனாக்கினார்.
2024-ம் ஆண்டு சீசனுக்கு முன்னதாக கேப்டன் பொறுப்பை ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிடம் ஒப்படைத்தார். இருப்பினும், வீரராக அணியில் தொடர்ந்து விளையாடி விக்கெட் கீப்பிங் மற்றும் பேட்டிங்கில் பங்களித்தார்.
2025-ம் ஆண்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடியதே தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டியாக அமைந்தது. 2026-ம் ஆண்டு சீசனில் காயம் காரணமாக அவர் விளையாடவில்லை. தற்போது ஓய்வு அறிவிப்பின் மூலம் ஐபிஎல் வீரராக அவரது பயணம் நிறைவடைந்துள்ளது.
தனது ஐபிஎல் வாழ்க்கையில் தோனி 278 போட்டிகளில் விளையாடி 5,439 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 24 அரைசதங்களும், 264 சிக்சர்களும் அடங்கும். 38.30 என்ற பேட்டிங் சராசரியையும், 137.45 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டையும் கொண்டுள்ளார்.
மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பாக விளையாடியதுடன், ஆட்டத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும் வீரராகவும் தோனி திகழ்ந்தார். தற்போது வீரராக ஓய்வு பெற்றாலும், ஆலோசகராக தனது அனுபவத்தின் மூலம் அடுத்த தலைமுறை வீரர்களுக்கு உதவ தயாராகியுள்ளார்.