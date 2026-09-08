3-வது வரிசையில் பேட்டிங்... தேவ்தத் படிக்கல் சொன்ன முக்கிய கருத்து

இலங்கை அணிக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் சாய் சுதர்சன் காயம் காரணமாக விலகியதைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணியில் தேவ்தத் படிக்கல் இடம்பிடித்தார் .
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (ஆர்.சி.பி.) அணிக்காக தொடர்ந்து 2 முறை ஐபிஎல் பட்டம் வென்றதுடன், கர்நாடக அணிக்காக உள்நாட்டு போட்டிகளிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட அவரது சமீபத்திய பார்ம், இந்தத் தொடரிலும் தொடர்ந்தது.
இந்த தொடரில் சிறப்பாக விளையாடிய படிக்கல், 3 இன்னிங்ஸ்களில் 2 சதங்களுடன் 328 ரன்கள் குவித்தார். அதிகபட்சமாக ஒரு இன்னிங்ஸில் 167 ரன்கள் எடுத்தார். இவ்வாறு சிறப்பான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்திய அவர், ‘தொடர் நாயகன்’ விருதை வென்றார்.
இந்திய அணியில் 3-ம் நிலை பேட்டிங் வரிசையில் ராகுல் டிராவிட், சேதேஷ்வர் புஜாரா போன்ற முன்னணி வீரர்கள் விளையாடியுள்ளனர். அந்த வரிசையில் தான் விளையாடுவது குறித்து தேவ்தத் படிக்கல் கூறுகையில், டிராவிட், புஜாரா போன்ற வீரர்களுடன் தன்னை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவில்லை என்றும், அணிக்குத் தேவையான பங்களிப்பை வழங்குவதிலேயே தனது கவனம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், களத்தில் நீண்ட நேரம் நிலைத்து நின்று பேட்டிங் செய்வது மற்றும் சரியான திட்டத்துடன் விளையாடுவது குறித்து ராகுல் டிராவிட்டிடம் பலமுறை ஆலோசனைகளைப் பெற்றுள்ளதாகவும் படிக்கல் கூறினார்.
இலங்கைக்கு எதிரான இந்த டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. 2-வது டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது. இதன் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி கைப்பற்றியது.