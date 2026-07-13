கிரிக்கெட்

"புது கேப்டனுக்கு டைம் கொடுங்க" - ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு ஆதரவு தெரிவித்த இந்திய முன்னாள் வீரர்

இந்திய அணி, சர்வதேச டி20 தரவரிசையில் தனது முதலிடத்தை இழந்தது.
"புது கேப்டனுக்கு டைம் கொடுங்க" - ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு ஆதரவு தெரிவித்த இந்திய முன்னாள் வீரர்
Published on

மும்பை,

இந்திய டி20 அணியின் புதிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் கேப்டன்சி குறித்து விமர்சனங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக முன்னாள் இந்திய வீரர் அபிஷேக் நாயர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

டி20 தொடர்

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற பிறகு இந்திய அணி இன்னும் ஒரு போட்டியிலும் வெற்றி பெறவில்லை. அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்தியா, தற்போது இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரையும் கைநழுவவிட்டது. இதன் காரணமாக உலக சாம்பியனான இந்திய அணி, சர்வதேச டி20 தரவரிசையில் தனது முதலிடத்தையும் இழந்தது.

அவகாசம் வழங்க வேண்டும்

இதனால் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் கேப்டன்சி குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக அபிஷேக் நாயர் பேசியுள்ளார்.

அவர் கூறுகையில், "ஒரு சாம்பியன் அணியை புதிய கேப்டனிடம் ஒப்படைக்கும் போது, அவருக்கு தேவையான சுதந்திரமும், போதுமான கால அவகாசமும் வழங்க வேண்டும். பொறுப்பேற்ற உடனேயே ஒருவரால் அணியில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியாது.

இந்த இரண்டு தொடர் தோல்விகள் மூலம் அணிக்கு என்ன தேவை, வீரர்களை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும், பயிற்சியாளர் குழுவுடன் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். எனவே, இப்போதே அவரது கேப்டன்சி இந்திய அணியின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்குகிறது என்று கூறுவது மிகவும் கடுமையான மற்றும் தவறான விமர்சனமாகும். தற்போதைக்கு அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க தேவையில்லை," என்று தெரிவித்துள்ளார்.

கிரிக்கெட்
Shreyas Iyer
அபிஷேக் நாயர்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com