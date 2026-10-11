இந்தியாவை மிரட்டிய ஷாய் ஹோப்புக்கு ஐ.பி.எல்-லில் அடிக்கப் போகும் ஜாக்பாட் - கெவின் பீட்டர்சன் கணிப்பு

மும்பை,
இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் அதிரடியாக சதம் விளாசிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப்புக்கு, ஐ.பி.எல். மினி ஏலத்தில் கடும் போட்டி நிலவும் என்று இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் கெவின் பீட்டர்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான 2-வது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 250 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்டுவதற்கு ஷாய் ஹோப் மற்றும் ரூதர்போர்டின் அதிரடி ஆட்டம் முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ஷாய் ஹோப், 45 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 9 சிக்சர்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் 102 ரன்கள் குவித்தார். 32 வயதான அவர், டி20 போட்டிகளில் தனது 2-வது சதத்தை பதிவு செய்தார். இதற்கு முன்பு கடந்த ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக சதம் அடித்திருந்தார்.
முதல் போட்டியில் 52 ரன்கள் எடுத்திருந்த ஷாய் ஹோப், 2 போட்டிகளிலும் சேர்த்து 154 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்தத் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
ஷாய் ஹோப்பின் அதிரடி ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்து, ஐ.பி.எல். மினி ஏலத்தில் அவர் தனது பெயரைப் பதிவு செய்தால் பல அணிகள் அவரை வாங்க ஆர்வம் காட்டும் என்று இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் கெவின் பீட்டர்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “ஐ.பி.எல். மினி ஏலத்தில் ஷாய் ஹோப் தனது பெயரைப் பதிவு செய்தால், அவரை ஏலத்தில் எடுப்பதற்காகப் பல அணிகள் போட்டியிடும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஷாய் ஹோப் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எல். தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக விளையாடினார். அந்தத் தொடரில் 9 போட்டிகளில் களமிறங்கி 183 ரன்கள் எடுத்தார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 150 ஆக இருந்தது.
தற்போது சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் ஷாய் ஹோப், அடுத்த ஐ.பி.எல். மினி ஏலத்தில் பங்கேற்றால் அணிகளின் கவனத்தை ஈர்ப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.