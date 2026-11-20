வெல்லிங்டன்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய தொடக்க வீரர்களான யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் கே.எல். ராகுல் புதிய வரலாறு படைத்துள்ளனர்.
நியூசிலாந்து மண்ணில் 1994-ம் ஆண்டு ஹாமில்டனில் இந்தியாவின் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய நயன் மோங்கியா - நவ்ஜோத் சிங் சித்து இணை 102 ரன்கள் சேர்த்திருந்தது.
அதன்பிறகு தற்போது ஜெய்ஸ்வால் - ராகுல் ஜோடி 130 ரன்கள் குவித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
இப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியில் ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 175 ரன்களும், கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இருவரும் இணைந்து ஆறாவது விக்கெட்டுக்கு 216 ரன்கள் சேர்த்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர்.
இதையடுத்து நியூசிலாந்து அணியின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரான 368 ரன்களை எதிர்கொண்டு களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஜெய்ஸ்வால் - ராகுல் ஜோடி சிறப்பான தொடக்கம் அளித்தது.
ஜெய்ஸ்வால் அதிரடியாக விளையாடி 89 பந்துகளில் 85 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 16 பவுண்டரிகள் அடங்கும். சதத்தை நெருங்கிய அவர் மேட் ஹென்றி பந்துவீச்சில் டாம் பிளண்டெலிடம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
மறுமுனையில் பொறுப்புடன் விளையாடிய கே.எல். ராகுல், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிகளில் தனது முதல் அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
இதையடுத்து முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு 159 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. கே.எல். ராகுல் 52 ரன்களுடனும், தேவ்தத் படிக்கல் 15 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். ஜெய்ஸ்வால் 89 பந்துகளில் 16 பவுண்டரிகளுடன் 85 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.