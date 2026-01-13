கோலிக்கு ‘நோ’…ஜிதேஷ் சர்மா வெளியிட்ட ஆல் டைம் ஐ.பி.எல் லெவன்
ஜிதேஷ் சர்மா தேர்வு செய்த அணியில் தற்போதுள்ள மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து 4 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மும்பை,
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் இளம் அதிரடி ஆட்டக்காரர் ஆன ஜிதேஷ் சர்மா, ஐ.பி.எல். வரலாற்றில் சிறப்பான செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்திய வீரர்களை கொண்டு ஆல் டைம் சிறந்த லெவன் அணியை தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளார்.
அதில் 5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிலிருந்து மகேந்திரசிங் தோனியை மட்டுமே அவர் தேர்வு செய்துள்ளார். ஜிதேஷ் சர்மா தேர்வு செய்த அணியில் தற்போதுள்ள மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து 4 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
ஜிதேஷ் சர்மா தேர்வு செய்த ஆல் டைம் ஐ.பி.எல். பிளேயிங் லெவன்: ரோகித் சர்மா, கில்கிறிஸ்ட், காலிஸ், ஏபி டி வில்லியர்ஸ், சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்ட்யா, மகேந்திரசிங் தோனி, அக்சர் படேல், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹேசல்வுட்
இந்த பட்டியலில் கோலிக்கு இடமில்லாதது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.