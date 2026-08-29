சச்சினை நெருங்கும் ஜோ ரூட்... ரிக்கி பாண்டிங், ஸ்டீவ் வாக் சாதனையை சமன் செய்து அசத்தல்

லண்டன்,
இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்கள் பட்டியலில் ரிக்கி பாண்டிங் மற்றும் ஸ்டீவ் வாக் ஆகியோரின் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.
இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் 2-வது டெஸ்ட் போட்டி லண்டன் லார்ட்சில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இது, இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட்டிற்கு 168-வது டெஸ்ட் போட்டியாகும்.
இந்தப் போட்டியில் களமிறங்கியதன் மூலம் இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் ஸ்டூவர்ட் பிராட் (167 டெஸ்ட் போட்டிகள்) சாதனையை ஜோ ரூட் முறியடித்தார். மேலும், அதிக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்கள் பட்டியலில் டாப்-5 இடங்களுக்குள் நுழைந்துள்ளார்.
1. சச்சின் டெண்டுல்கர் (இந்தியா) - 200 போட்டிகள்
2. ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் (இங்கிலாந்து) - 188 போட்டிகள்
3. ஜோ ரூட் (இங்கிலாந்து) - 168 போட்டிகள்
4. ரிக்கி பாண்டிங் (ஆஸ்திரேலியா) - 168 போட்டிகள்
5. ஸ்டீவ் வாக் (ஆஸ்திரேலியா) - 168 போட்டிகள்
போட்டிகளின் எண்ணிக்கையில் ரிக்கி பாண்டிங் மற்றும் ஸ்டீவ் வாக் ஆகியோருடன் சமநிலையில் இருக்கும் ஜோ ரூட், ரன்கள் குவிப்பில் அவர்களை விட முன்னிலையில் உள்ளார். இதுவரை அவர் 13,484 டெஸ்ட் ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிகபட்சமாக 200 போட்டிகளில் விளையாடிய ஒரே வீரர் என்ற சாதனையை இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தொடர்ந்து தக்கவைத்துள்ளார்.
தற்போது 168 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஜோ ரூட், சச்சினின் சாதனையை சமன் செய்ய இன்னும் 32 போட்டிகள் தேவைப்படுகிறது.